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26.08.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag um Nulllinie

easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Aktie von easyJet zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 6,77 GBP.

easyJet
7.30 CHF -0.50%
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Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,77 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'879 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,79 GBP an. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,76 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,76 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189'348 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 1,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Mit Abgaben von 50,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,122 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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