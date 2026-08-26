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26.08.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochnachmittag behauptet

easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochnachmittag behauptet

Die Aktie von easyJet hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der easyJet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 6,75 GBP.

easyJet
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Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 6,75 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'913 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,79 GBP. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,74 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,76 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'731'583 easyJet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,72 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,122 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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