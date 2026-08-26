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26.08.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Mittag auf grünem Terrain

easyJet Aktie News: easyJet am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von easyJet zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 6,77 GBP.

easyJet
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Um 12:28 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,77 GBP nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'874 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,79 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,76 GBP. Zuletzt wechselten 941'056 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,84 Prozent wieder erreichen.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,122 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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