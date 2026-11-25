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25.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von easyJet zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 6,89 GBP.
Die easyJet-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,89 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'467 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,91 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 6,89 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,90 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'557'234 easyJet-Aktien.
Bei 6,91 GBP erreichte der Titel am 25.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,30 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Abschläge von 51,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,031 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,102 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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