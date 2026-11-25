Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,89 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'502 Punkten steht. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,91 GBP an. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,89 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,90 GBP. Zuletzt wurden via London 823'488 easyJet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,91 GBP) erklomm das Papier am 25.11.2026. Gewinne von 0,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 107,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,031 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,102 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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