easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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25.09.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Freitagvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'732 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,72 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,72 GBP. Bisher wurden heute 69'003 easyJet-Aktien gehandelt.
Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 1,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,47 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,121 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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