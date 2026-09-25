easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'732 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,72 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,72 GBP. Bisher wurden heute 69'003 easyJet-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 1,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,47 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,121 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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