easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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25.09.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die easyJet-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'676 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,73 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 445'488 easyJet-Aktien.
Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,80 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,121 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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