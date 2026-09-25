easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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25.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteuert sich am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'713 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,73 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,72 GBP. Bisher wurden via London 232'572 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 1,70 Prozent niedriger. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 50,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,121 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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