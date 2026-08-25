easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag behauptet

Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,74 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'866 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,77 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,73 GBP. Bei 6,75 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135'189 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 1,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 102,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,122 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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