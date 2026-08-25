easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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25.08.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 6,76 GBP zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,76 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'869 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,77 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,75 GBP. Bisher wurden heute 2'649'706 easyJet-Aktien gehandelt.
Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,122 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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