easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 6,74 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'867 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,77 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,72 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,75 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'013'500 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,84 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 102,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,122 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter

easyJet -Aktie zieht an: Castlelake buhlt nicht weiter - Billigflieger geht an Apollo