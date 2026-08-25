easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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25.08.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 6,74 GBP.
Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 6,74 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'867 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,77 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,72 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,75 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'013'500 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 6,84 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 102,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,122 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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