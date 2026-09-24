easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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24.09.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagvormittag nahezu unverändert
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 6,71 GBP.
Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr bei 6,71 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'689 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,71 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,71 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 115'330 Aktien.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 1,84 Prozent niedriger. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,42 Prozent Luft nach unten.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,121 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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