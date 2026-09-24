easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr bei 6,71 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'689 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,71 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,71 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 115'330 Aktien.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 1,84 Prozent niedriger. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,42 Prozent Luft nach unten.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,121 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter