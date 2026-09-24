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24.09.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Bei der easyJet-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 6,71 GBP.

easyJet
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Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 6,71 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'730 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,72 GBP. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,70 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,71 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'176'001 easyJet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,121 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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