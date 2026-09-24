easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,71 GBP an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'711 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,72 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,70 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,71 GBP. Zuletzt wechselten via London 468'381 easyJet-Aktien den Besitzer.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,97 Prozent. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 101,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 GBP belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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