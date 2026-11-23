Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,88 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'358 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,88 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,78 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84'493 easyJet-Aktien.

Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,41 Prozent niedriger. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,61 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,043 GBP je Aktie ausschütten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,099 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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