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23.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie
Die Aktie von easyJet hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 6,88 GBP.
Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr bei 6,88 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'453 Punkten steht. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,89 GBP aus. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,78 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,78 GBP. Bisher wurden via London 700'805 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 6,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,043 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,099 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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