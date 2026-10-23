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23.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 6,79 GBP.
Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,79 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'714 Punkten tendiert. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,81 GBP zu. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,81 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,81 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'525 easyJet-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 51,00 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,046 GBP belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,111 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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