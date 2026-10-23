easyJet Aktie News: easyJet am Freitagmittag nahezu unbewegt

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,80 GBP an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'670 Punkten steht. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,81 GBP aus. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,79 GBP. Mit einem Wert von 6,81 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 182'305 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,046 GBP aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,111 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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