easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,71 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'749 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,73 GBP. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,69 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,69 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 82'164 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 1,81 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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