easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die easyJet-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,71 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,73 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,69 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 931'220 easyJet-Aktien den Besitzer.

Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,44 Prozent wieder erreichen.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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