easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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23.09.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von easyJet. Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie zuletzt im London-Handel bei 6,71 GBP.
Die easyJet-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,71 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,73 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,69 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 931'220 easyJet-Aktien den Besitzer.
Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,44 Prozent wieder erreichen.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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