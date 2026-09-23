easyJet Aktie News: easyJet verliert am Mittwochmittag

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 6,71 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'719 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 6,69 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,69 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 329'174 Stück gehandelt.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 1,92 Prozent wieder erreichen. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,39 Prozent wieder erreichen.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter