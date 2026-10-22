easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Mit einem Wert von 6,81 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'672 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,81 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,80 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 85'085 Stück.

Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,046 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,111 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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