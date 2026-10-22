easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz
Die Aktie von easyJet hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie zuletzt im London-Handel bei 6,81 GBP.
Mit einem Wert von 6,81 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'672 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,81 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,80 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 85'085 Stück.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,046 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,111 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut
easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen
FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
22.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
22.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
20.10.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Bankers and advisers set for £334mn easyJet payout (Financial Times)
|
15.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.