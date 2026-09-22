easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,71 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'750 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,73 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,69 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,73 GBP. Bisher wurden via London 49'438 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 1,91 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,40 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 GBP.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,121 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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