easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 6,70 GBP zeigte sich die easyJet-Aktie im London-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,73 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,69 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,73 GBP. Zuletzt wechselten via London 3'342'070 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 1,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,36 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,121 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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