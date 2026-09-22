easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 6,72 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'761 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,73 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,73 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'913'941 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 102,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,121 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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