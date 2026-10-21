easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von easyJet legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 6,82 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'711 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,82 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,81 GBP. Zuletzt wechselten 75'145 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 6,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 51,22 Prozent sinken.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,046 GBP je easyJet-Aktie.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,111 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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