easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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21.09.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 6,69 GBP.
Um 09:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,69 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'694 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP. Bei 6,72 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 34'673 easyJet-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,25 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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