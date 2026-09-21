easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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21.09.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Montagnachmittag fester
Die Aktie von easyJet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 6,69 GBP.
Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'730 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,72 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 327'296 easyJet-Aktien.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Abschläge von 50,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,121 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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