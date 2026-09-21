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21.09.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagmittag fester

easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,70 GBP nach oben.

easyJet
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 6,70 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'753 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 180'689 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,84 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach oben. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,121 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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