easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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21.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,70 GBP nach oben.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 6,70 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'753 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 180'689 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,84 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach oben. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,121 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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