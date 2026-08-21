easyJet Aktie News: easyJet am Freitagvormittag mit Kursplus

Die easyJet-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 6,72 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,73 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,73 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 28'737 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,79 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 50,46 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,049 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,126 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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