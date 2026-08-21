easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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21.08.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Freitagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 6,70 GBP.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,70 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'750 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 6,67 GBP. Bei 6,73 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'236'538 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 2,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,049 GBP belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,126 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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