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20.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tritt am Freitagvormittag auf der Stelle
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Kaum Ausschläge verzeichnete die easyJet-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 6,89 GBP.
Die easyJet-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,89 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'415 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,89 GBP aus. Bei 6,88 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 6,88 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 34'896 easyJet-Aktien den Besitzer.
Bei 6,91 GBP markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,70 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,043 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,099 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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