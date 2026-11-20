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20.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der easyJet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 6,89 GBP.
Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 6,89 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'418 Punkten tendiert. Bei 6,90 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,88 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,88 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'727'996 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 0,23 Prozent wieder erreichen. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 107,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,043 GBP aus.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,099 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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