Die easyJet-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 6,89 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'401 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,90 GBP an. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,88 GBP. Bei 6,88 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 503'400 easyJet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 6,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,043 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,099 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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