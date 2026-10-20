easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet kommt am Vormittag kaum vom Fleck
Die Aktie von easyJet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die easyJet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 6,83 GBP.
Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,83 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'734 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,84 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,83 GBP. Bei 6,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 67'402 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 6,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,23 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit Abgaben von 51,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 GBP je easyJet-Aktie.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,111 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut
easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen
FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet kommt am Vormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
19.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
19.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Mittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Bankers and advisers set for £334mn easyJet payout (Financial Times)
|
15.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
15.10.26
|easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut (AWP)
|
14.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.