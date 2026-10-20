easyJet Aktie News: easyJet kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,83 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'734 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,84 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,83 GBP. Bei 6,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 67'402 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 6,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,23 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit Abgaben von 51,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 GBP je easyJet-Aktie.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,111 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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