easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag tiefer

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 6,81 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'706 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,80 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,83 GBP. Zuletzt wechselten via London 2'019'685 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 0,62 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,111 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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