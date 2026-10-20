easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die easyJet-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,82 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'689 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,82 GBP aus. Bei 6,83 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 945'407 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,44 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,045 GBP aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,111 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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