easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'723 Punkten tendiert. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,73 GBP zu. Bei 6,72 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197'903 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,51 Prozent.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,049 GBP aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,126 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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