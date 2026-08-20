easyJet Aktie News: easyJet macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 6,73 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'732 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,74 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,72 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 2'008'966 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 1,67 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,52 Prozent.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,049 GBP je Aktie ausschütten.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,126 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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