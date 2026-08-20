easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag fester

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 6,72 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'724 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,73 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,72 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'029'300 easyJet-Aktien.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,49 Prozent wieder erreichen.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,049 GBP belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,126 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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