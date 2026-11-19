Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr bei 6,89 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'522 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,89 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,88 GBP nach. Bei 6,88 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 101'955 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 6,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,23 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,70 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,043 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,099 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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