easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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19.10.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag um Nulllinie
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die easyJet-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,84 GBP.
Die easyJet-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,84 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'749 Punkten steht. Bei 6,84 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,83 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,83 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 566'448 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,20 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,33 GBP am 19.05.2026. Mit Abgaben von 51,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,045 GBP aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,111 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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