easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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19.10.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,84 GBP.
Mit einem Kurs von 6,84 GBP zeigte sich die easyJet-Aktie im London-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'782 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,84 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,83 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,83 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 200'062 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,85 GBP erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,045 GBP belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,111 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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