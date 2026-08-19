easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag nordwärts

Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Bei 6,75 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,75 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 194'360 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 1,82 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,049 GBP aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,126 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter

easyJet -Aktie zieht an: Castlelake buhlt nicht weiter - Billigflieger geht an Apollo