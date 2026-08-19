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19.08.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag nordwärts

easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von easyJet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,72 GBP.

easyJet
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Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Bei 6,75 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,75 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 194'360 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 1,82 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,049 GBP aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,126 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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