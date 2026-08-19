easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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19.08.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochnachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 16:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,71 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'753 Punkten notiert. Bei 6,75 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 6,75 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'212'632 easyJet-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,84 GBP) erklomm das Papier am 15.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 50,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,049 GBP aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,126 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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