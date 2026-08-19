easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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19.08.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,71 GBP nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,71 GBP nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'710 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,75 GBP. Bei 6,75 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 659'995 easyJet-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,049 GBP ausgeschüttet werden.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,126 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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