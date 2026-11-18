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18.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 6,89 GBP.
Die easyJet-Aktie kam im London-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,89 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'651 Punkten steht. Bei 6,89 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,87 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,89 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 156'477 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,23 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Abschläge von 51,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 GBP je easyJet-Aktie.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,099 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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