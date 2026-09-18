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18.09.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet reagiert am Vormittag positiv

easyJet Aktie News: easyJet reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 6,70 GBP.

easyJet
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Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 6,70 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'791 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,71 GBP. Mit einem Wert von 6,70 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 15'192 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 2,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 101,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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