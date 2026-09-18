easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,67 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'682 Punkten steht. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 6,71 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,67 GBP ab. Bei 6,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 543'655 Aktien.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 100,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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