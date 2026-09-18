easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittag seitwärts

Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 12:28 Uhr im London-Handel bei 6,68 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'742 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,71 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,67 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,70 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 331'023 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,84 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 2,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 50,15 Prozent sinken.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,121 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter